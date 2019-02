Unidades militares madeirenses premiadas no Concurso Nacional de Presépios

A Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira e o Regimento de Guarnição nº3 (RG3), no Funchal, formam premiados no âmbito do XI Concurso Nacional de Presépios, organizado pelo Centro de Assistência Religiosa do Exército, tendo contado com a participação de 25 Unidades Militares.

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se a 1 de Fevereiro em Vila Nova de Gaia, tendo premiado a Unidade de Apoio do Quartel General da ZMM com o troféu de segundo classificado e o RG3 com o quarto lugar.

Os troféus foram entregues a 5 de Fevereiro pelos respectivos Comandantes ao Major-General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.

Estes prémios vieram enriquecer o espólio das salas de troféus das Unidades Madeirenses.