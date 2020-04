Única excepção à cerca sanitária é o parque empresarial dos Socorridos

O Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO) na Ribeira dos Socorridos é a única excepção ao cerco sanitário que, a partir desta noite irá isolar por 15 dias a freguesia de Câmara de Lobos.

A medida foi anunciada pelo presidente do Governo Regional da Madeira, numa declaração de cerca de cinco minutos e sem direito a perguntas, para anunciar esta medida extrema, uma vez que a freguesia “encontra-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada, com elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local quer regional” e considerando que, “face à situação descrita, é essencial adoptar medidas para acautelar a saúde pública da população de Câmara de Lobos e da Região Autónoma da Madeira” e depois de ouvir as autoridades de saúde, o autarca local e o Representante da República na Madeira”, a cerca sanitária é criada até ao dia 4 de Maio, já para além da data limite do actual período do estado de emergência nacional.

No caso do PEZO, é uma situação excepcional, uma vez que, “pelas características e funções próprias, está fora da área da cerca sanitária”, a resolução implica que entradas e saídas da freguesia fiquem condicionadas às excepções.