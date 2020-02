UNESCO realiza reunião de trabalho no Colégio dos Jesuítas, no Funchal

A UNESCO vai promover, em articulação com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, uma reunião de trabalho nos dias 13 e 14 de Fevereiro, no Colégio dos Jesuítas, Funchal.

Esta iniciativa enquadra-se num projecto cujo foco final é a elaboração de um guia oficial de orientações técnicas e procedimentos a adoptar, relativamente à utilização/instalação de energias renováveis em sítios classificados como património mundial, ou na sua proximidade.