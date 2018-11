UMAR evoca Convenção dos Direitos Humanos das Crianças com exposição

De forma a comemorar os 29 anos da aprovação da Convenção dos Direitos das Crianças, data que se assinala a 20 de Novembro, a UMAR Madeira inaugura nesse dia, uma exposição no Espaço Paulo Martins, com trabalhos desenvolvidos no projecto ‘Somos Diferentes Somos Iguais’, levado a cabo pela UMAR, junto das crianças e jovens dos ATLs dos Centros Comunitários e algumas Associações sediadas no Funchal.

O projecto ‘Somos Diferentes Somos Iguais’ fo desenvolvido durante o Verão junto de crianças e jovens, e teve como base um teatro de fantoches cujas personagens abordavam temas muito actuais como os preconceitos, a homofobia, a partilha das responsabilidades e a prevenção da violência.

Desse trabalho resultou alguns materiais feitos pelos participantes que estarão expostos, entre os dias 20 e 27 de Novembro.

A exposição será apresentada pela equipa da UMAR responsável por este trabalho, às 18,30h no Espaço Paulo Martins na Rua dos Tanoeiros n.º 43 no Funchal com a presença de alguns convidados.