UMAR associa-se a campanha nacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A UMAR - Madeira associa-se à Campanha Nacional do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala amanhã.

“Neste 25 de Novembro – Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres -, a UMAR relembra que as mulheres vítimas destes crimes são, não raras vezes, esquecidas! E é neste querer que se faça justiça, que nem mais uma tombe, que a prevenção se faça e possa ser vivida por mulheres e homens, numa sociedade que em conjunto exige o fim da violência; é, neste querer, que nos juntamos ao mote da Campanha Nacional 2018: #VamosGanharALutaContraAViolência”, refere um comunicado dirigido hoje à redacção.

Com base no trabalho desenvolvido pelo Observatório de Mulheres Assassinadas no corrente ano, a UMAR relembra que até 20 de Novembro, 24 mulheres foram assassinadas em Portugal, em contextos de intimidade ou relações familiares próximas e que outras 16 viram a sua vida ser atentada, verificando-se um aumento do número de femicídios registados em 2018 (mais seis o que no mesmo período de 2017).

Na Madeira, este ano nenhuma mulher foi assassinada. No entanto, foram registadas quatro tentativas de femicídio por homens (três maridos e um companheiro), em contexto de violência doméstica e alcoolismo. A UMAR salienta a “brutalidade dessas tentativas”: um tentou incendiar a mulher, outro agrediu-a com uma foice, outro com uma faca, e o último tentou estrangular a vítima.

Ainda este ano, existiram sete queixas por violação contra mulheres, entre as quais três mulheres com mais de 70 anos de idade. No entanto, existiram muitas mais queixas consideradas “falsas” por falta de provas.