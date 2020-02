UMa organiza 8.ª edição do Fórum da Empregabilidade dias 20 e 21 de Fevereiro

Realiza-se, no próximos dias 20 e 21 de Fevereiro, mais uma edição do Fórum da Empregabilidade, um evento organizado pelo Observatório de Emprego e Formação Profissional da Universidade da Madeira (UMa), com o objectivo de contribuir para a promoção do ingresso dos alunos no mercado de trabalho.

À semelhança das edições anteriores, o VIII Fórum da Empregabilidade (com inauguração às 10 horas do dia 20) decorrerá no Campus da Penteada e contemplará uma ‘Bolsa de Contactos’, que proporcionará a interacção entre o aluno e o mercado de trabalho, sobretudo, através de contactos directos e presenciais.

Apesar das actividades previstas serem especialmente dirigidas aos alunos da UMa, o Fórum da Empregabilidade é um evento de entrada livre e aberto à participação do público em geral, entre as 10 e as 18 horas.

A informação pode ser acompanhada no site.