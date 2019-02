UMa marca presença no Fantasporto 2019

A Universidade da Madeira (UMa) vai marcar presença na 39.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto (Fantasporto 2019), com curtas-metragens realizadas por estudantes da Licenciatura em Artes Visuais.

Estas curtas estão em competição na Secção Cinema Português, Prémio Melhor Escola de Cinema e Audiovisual, e serão exibidas no dia 28 de Fevereiro, no pequeno auditório do Teatro Rivoli, a partir das 15h15.

A edição de 2019 do Fantasporto irá decorrer entre 19 de Fevereiro e 3 de Março, no Teatro Municipal Rivoli, e será dedicada aos ‘Desafios da Modernidade’.

Impius (2019) 9:41min. de Leandro Silva, Leonardo Neves, Pedro Góis e Francisco Carmo

Mar do interior (2019) 8:32 min. de Daniel Cassaca e Emília Camacho

Maldição (2019) 8:38 min. de Duarte Paulini

Retaliação (2018) 9:44 min. de André Marujo, Sérgio Gomes, Andreia Freitas e Michael Marques