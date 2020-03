UMa lança 3.ª edição da pós-graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas

A Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira realiza a terceira edição da pós-graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas.

Em parceria com o ISCTE-IUL, este curso pretende fornecer um conhecimento rigoroso e abrangente, que adopta uma abordagem integrada dos principais pilares de gestão, através de uma visão 360º como ligação permanente à realidade empresarial.

O curso terá início em Outubro de 2020, prolongando-se até Junho de 2021, e destina-se a titulares de licenciatura noutras áreas não relacionadas com a gestão e economia, com adesão permanente à realidade empresarial ou outras áreas afins à da pós-graduação.

As aulas serão ministradas quinzenalmente, nas instalações da Universidade da Madeira, às quartas, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos sábados, das 9h às 16h, contabilizando a carga horária total de 200h.

As candidaturas decorrem, até 12 de Junho, online.

O valor da propina é de 4.950,00 euros, podendo ser paga em dez prestações. Além da facilidade no pagamento, os estudantes licenciados na UMa, inscritos na Associação de Antigos Alunos da UMa, e Alumni ISCTE beneficiarão de um desconto de 15%. Os associados das Ordens Profissionais com protocolo com a Universidade da Madeira usufruirão de um desconto de 10%. Os funcionários de empresas associadas da ACIF e do AJEM usufruirão de um desconto de 10%.