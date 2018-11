UMa e Governo Regional reforçam cooperação

A Universidade da Madeira (UMa) e o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Saúde (SRS) e do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E. P.E), vão assinar no dia 20 de Novembro, um protocolo adicional ao acordo de cooperação existente entre as instituições, tendo em vista criar as condições necessárias à consolidação do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina (CBMIM) e a sua extensão ao 3.º ano do Mestrado Integrado em Medicina (MIM), na UMa.

A cerimónia de assinatura do protocolo adicional terá lugar no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, às 11h30, e contará com a presença do Reitor da UMa, José Carmo, do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, da Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Tomásia Alves, do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Fausto Pinto, do Presidente da Faculdade de Ciências da Vida, Miguel Sequeira, e da Coordenadora do Projecto do Ciclo Básico de Medicina na UMa, Helena Caldeira Araújo.