‘Sala Santander X – Empreende e Inova’ é o nome do novo espaço de aprendizagem da Universidade da Madeira (UMa), que será inaugurado na próxima segunda-feira, dia 2 de Março, às 15 horas, no Campus da Penteada (Sala 15A).

“O objectivo é proporcionar aos estudantes da instituição madeirense as melhores condições possíveis para o desenvolvimento de competências empreendedoras e de inovação”,e xplcia uma nota do gabinete de comunicação da Universidade.

A nova sala está equipada com impressoras 3D, painéis interactivos e mobiliário, que permite a sua reconfiguração para uma melhor adequação a diferentes metodologias.

Este espaço irá acolher, não só a leccionação das unidades curriculares de empreendedorismo ministradas nos vários ciclos da UMa, mas também as aulas dos cursos de formação de professores.

Na apresentação, vão estar presentes: o reitor da UMa, José Carmo; o presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; a vice-reitora para as áreas da Inovação e Empreendedorismo, Elsa Fernandes e o director Rede Açores e Madeira Banco Santander, Vítor Calado.

A UMa foi a sexta instituição de ensino superior portuguesa a aderir à plataforma Santander X, facto que ocorreu em Abril de 2019, ao abrigo de um protocolo assinado com o Santander Universidades. Além da instituição madeirense, são também membros a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, o Instituto Superior Técnico, o Instituto Politécnico de Setúbal e a Nova School of Business and Economics.

O Santander X foi lançado em Outubro de 2017, com o propósito de criar uma rede global de colaboração, no qual universidades e empreendedores podem compartilhar ideias, conhecimentos e melhores práticas. Podem também monitorizar os seus projectos de empreendedorismo, medir o seu impacto e até atrair investimento.