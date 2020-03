UMa acolhe novos estudantes Erasmus a 4 de Março

A Universidade da Madeira (UMa) vai realizar mais uma edição do ‘Erasmus+ Welcome Day’, uma iniciativa dos Serviços de Apoio ao Estudante Internacional que pretende acolher e integrar os novos estudantes estrangeiros da instituição.

O evento decorre no dia 4 de Março, pelas 16 horas, no Edifício da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.

No segundo semestre do ano letivo 2020/2021, a UMa acolhe o total de 37 estudantes em mobilidade internacional, dos quais 10 são oriundos de Espanha, 9 da Polónia, 5 de Itália, 7 da República Checa, 1 da Áustria, 1 da Roménia, 1 de França, 1 da Eslováquia e 2 da Eslovénia. Acolhe também uma estudante para estágio e outro da Universidade do Minho.

Estarão presentes as Vice-Reitoras para as áreas da Internacionalização, Elsa Fernandes, e dos Assuntos Académicos, Custódia Drumond.