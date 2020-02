UMa acolhe Dia da Academia OPP e Workshops em Carreira de 2 a 5 de Março

A Universidade da Madeira (UMa) vai acolher, entre 2 e 5 de Março, um conjunto de iniciativas da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) dirigidas aos seus estudantes de Psicologia, designadas por Dia da Academia OPP e Workshops em Carreira.

O Dia da Academia OPP terá lugar no dia 2 de Março, entre as 09h e as 15h30, na sala 17, e compreende três sessões: ‘Quero ser psicólogo: Identidade e futuro’, ‘Que psicólogo quero ser: Desafios e contextos de intervenção’ e ‘Vou ser psicólogo: Empregabilidade e empreendedorismo’.

O objectivo destas sessões é “promover a aproximação ao futuro da profissão de psicólogo, dando oportunidade aos estudantes de pensar o seu percurso e de explorar as questões de identidade profissional, das escolhas académicas e profissionais, de empregabilidade, empreendedorismo e inovação na intervenção psicológica”, refere o gabinete de comunicação da Universidade.

Já os Workshops em Carreira irão decorrer, nos mesmos dias, das 16 às 20 horas, e são destinados preferencialmente aos alunos do 2.º ano do mestrado em Psicologia da Educação.

Esta actividade é composta por quatro sessões e tem como objectivo o desenvolvimento de ferramentas de empregabilidade.

Assim: no dia 2 de Março, terá lugar a primeira sessão ‘Definir Objetivos Profissionais’ (sala 16); no dia 3, decorrerá a sessão 2 ‘Planeamento de Carreira, CV’ (sala 17); no dia 4 a sessão 3 ‘Marketing Pessoal’ (sala 16) e, no dia 5, a última sessão ‘Treino da Entrevista / Pitch’ (sala 17).

No âmbito destas iniciativas está também prevista a realização de uma sessão com os docentes/ investigadores do Departamento de Psicologia da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, intitulada ‘Docência e investigação em Psicologia e a OPP: Oportunidades para o Desenvolvimento’, no dia 4 de Março.

As inscrições para a Academia OPP 2020 podem ser efectuadas através de formulário próprio online e, para os Workshops em Carreira, aqui.