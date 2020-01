UMa abre candidaturas para mestrados

O primeiro período de candidaturas aos mestrados, a iniciar na Universidade da Madeira (UMa), no ano lectivo 2020/2021, termina a 14 de Fevereiro de 2020. As vagas sobrantes transitam para as duas fases que se seguem, sendo que a fase Maio-Julho arranca a 18 de Maio e prolonga-se até dia 10 de Julho e a fase Agosto-Setembro decorre de 24 de Agosto a 18 de Setembro de 2020. As candidaturas são feitas exclusivamente online através do site https://candidaturas.uma.pt.

Aos mestrados disponibilizados pela UMa, podem candidatar-se os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, os titulares de um grau académico superior estrangeiro e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que ateste capacidade para realização do ciclo de estudos.

À semelhança do que acontece com as licenciaturas, a UMa também terá bolsas de redução de propinas em alguns mestrados, destinadas aos estudantes nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Venezuela, abrangidos pelo estatuto de estudante internacional da UMa, e aos estudantes com melhores médias de candidaturas aos cursos.

Para o ano lectivo 2020/2021, a UMa disponibiliza, para já, vagas em 16 dos seus cursos de mestrado, designadamente, Atividade Física e Desporto; Biologia Aplicada; Bioquímica Aplicada; Ciências da Educação – Inovação Pedagógica; Design de Media Interactivos; Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico; Engenharia Civil; Engenharia Eletrotécnica – Telecomunicações; Engenharia Informática; Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário; Gestão Cultural; Linguística: Sociedades e Cultura; Literatura, Cultura e Diversidade; Matemática, Estatística e Aplicações; Nanoquímica e Nanomateriais; Psicologia da Educação.

O novo curso de mestrado em Biologia Aplicada para além de uma formação académica sólida e integrada, com ênfase na vertente aplicada da Biologia, oferece também a possibilidade dos estudantes adquirirem competências que permitem integrar a utilização sustentável de recursos biológicos. Este mestrado tira ainda partido das inúmeras possibilidades de pesquisa proporcionadas pelo arquipélago da Madeira, através do estudo de modelos biológicos in situ, bem como de sinergias resultantes de projectos de spin-off de utilização de recursos biológicos (ex.: economia azul).

Toda a informação relativa à admissão aos cursos de Mestrado está disponível no site da Universidade da Madeira, em https://www.uma.pt.