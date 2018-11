Um Orçamento Regional onde o PAEF ainda não acabou e o futebol vale mais que a Saúde ou Educação, afirma o NÓS, Cidadãos

No dia em que o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, realiza pela primeira vez “a iniciativa propagandista e a 1.ª sessão do ‘Orçamento com Proximidade’, em que serão apresentadas as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2019, o NÓS, Cidadãos, à semelhança de 2017, e depois de uma leitura atenta do documento, diz que no “ORAM para 2019 a redução da tributação tanto ao nível de IRS para as famílias – do 1.º ao 6.º escalão – como ao nível de IRC – de 21 para 20% – e de 16 para 13,50% nas pequenas empresas, constituem uma alteração a saudar”.

“No entanto, no IRC a alteração é manifestamente insuficiente para ter qualquer impacto significativo na atracção de empresas a investirem ou na criação de emprego, pelo que parece-nos a NÓS, Cidadãos!, que quem beneficiará serão os empresários que passarão a entregar menos imposto na Região”, diz, acrescentando que “o efeito na economia será nulo. No IRS, é também uma edução muito tímida, não permitindo uma diminuição do fosso existente entre o valor líquido de quem recebe muito e quem pouco recebe”.

O NÓS, Cidadãos! diz ainda que há que realçar a introdução do Orçamento Participativo na Região, embora esta medida surja “a reboque das iniciativas dos outros, ou seja, do Governo da República e daquilo que o Município do Funchal também já implementou”.

Além disso, refere que “a abertura de concursos para admissão de pessoal na Administração Pública, assim como a regularização das situações de emprego precário é também um assunto a sublinhar”.

“Do mesmo modo, a obrigatoriedade de todos os organismos da Administração Pública terem de adoptar a normalização contabilística é igualmente um passo a salutar, trazendo uma maior transparência e rigor à análise das contas públicas”, acrescenta.

Afirma ainda que “a redução do valor dos passes sociais e a sua gratuidade para crianças atá aos 12 anos é de registar, embora, e mais uma vez, seja uma medida que vem a reboque das iniciativas de terceiros e já desfasada no tempo em relação ao que se passa noutras áreas/cidades do país.

“É de aplaudir também a redução substancial do valor a pagar pelas famílias às creches; de assinalar o descongelamento das carreiras dos docentes e na administração pública em geral, medida importante e que só surge a cerca de 9 meses de dois importantes actos eleitorais”, sustenta e a acrescenta: “A possibilidade do Governo poder dar avales, em 2019, até 10.000 milhões de euros, em particular a empresas de direito privado é sempre equacionável, embora, refira-se, não o tenha feito nos últimos anos. Mais: a eventual anulação de créditos detidos pelo Governo Regional, sem que sejam os tribunais a considerar os devedores insolventes, pode constituir um factor de livre arbítrio e pouca transparência”.

Além disso, afirma que “o Serviço da dívida, em 2019, é de 451,4 milhões de euros, o que permitiria a construção do novo Hospital da Madeira e ainda sobravam uns “trocos”. Por outro lado, continua o NÓS, Cidadãos!, “os empréstimos à APRAM e às Sociedades de Desenvolvimento totalizam no ano de 2019, cerca de 49.500 milhões de euros, continuando-se a ‘comprometer’ dinheiro nestes organismos como num “buraco sem fundo”.

Para NÓS, Cidadãos!, o aumento da dívida pública regional, em 2019, também não é de elogiar/enaltecer.

“A não redução das taxas de IVA, não aliviando os cidadãos na aquisição de bens e serviços, em nada contribui para o consumo interno, para além de manter as famílias num aperto que desde 2012, ano do PAEF, persiste em manter-se. Mais: a não redução do preço dos combustíveis na Região é um também factor que não estimula a competitividade nem alivia os elevados custos que os cidadãos (e empresas) têm de suportar de impostos quando abastecem os seus veículos”, justifica.

Diz também que “a anunciada celebração de um Contrato Programa com o Clube de Futebol Marítimo de cerca de 20.000 milhões de euros, conforme informação prestada pelo próprio Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, na RTP-Madeira, a 25 do corrente mês, para pagamento de obras no Estádio dos Barreiros, é uma ofensa/insulto aos cidadãos doentes que se vêm privados de medicamentos e/ou esperam anos por uma consulta ou cirurgia no Sistema Regional de Saúde”.

Face ao anteriormente manifesto, NÓS, Cidadãos! considera que estamos perante “um Orçamento para 2019 pouco ambicioso, com medidas que são ‘plágio’ do que outros já instituíram no passado e com uma forte carga eleitoralista, pois brinda os madeirenses e portossantenses com algumas ‘migalhas’ no ano em que o Governo vai a votos, mas de substancial não altera quase nada”.

“Para NÓS, Cidadãos!, a política deste governo continua a ser centrada no investimento em betão e na subsidiação. De inovador e reformador – e que signifique um rasgo de visão para o futuro e para que um novo paradigma económico-social surja na Região – nada consta neste Orçamento de 2019. Tudo continuará a ser o que já é!”, concluiu.