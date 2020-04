Um mês de Covid-19 na Região

‘Aflitos no Paraíso’. No dia em que faz um mês desde que o primeiro caso positivo do novo coronavírus foi registado na Madeira, essa é a manchete da edição impressa do DIÁRIO que destaca vários temas relacionados com a Covid-19.

Nesta quinta-feira fique assim a saber que, em comparação com outros locais e países, a Região está entre as melhores na contenção da doença, com 53 infectados. Porém, há poucos testes feitos e casos em que doentes assintomáticos são ‘ignorados’.

Preocupados mantêm-se os responsáveis por lares da terceira idade na Madeira que estão em dificuldades para cumprir todas as recomendações de segurança relacionadas com a contenção da Covid-19.

Fique a saber que a partir de hoje, as grávidas a partir das 39 semanas de gestação passam a ter uma consulta ‘covid’ no Hospital, que inclui vigilância e teste de despiste ao novo coronavírus.

Ontem, não houve casos novos de infecção pela Covid-19 na Madeira, mas na habitual conferência de imprensa, o secretário da Saúde deixou questões por responder. Saiba quais.

Na edição de hoje fique também a conhecer os estrangeiros mediáticos que estão “presos na ilha” devido às restrições nas viagens e que o ensino à distância, que arranca na próxima segunda-feira, está a motivar reparos. As gravações das aulas já começaram.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO. Acompanhe a actualidade na plataforma multimédia e não se esqueça de que hoje, ao fim da tarde, há mais um DIÁRIO do Coronavírus, com toda a informação actualizadas sobre o tema.