Um caso suspeito de covid-19 na Madeira aguarda resultado laboratorial

Um caso suspeito de covid-19 aguarda resultado laboratorial na Madeira, anunciou o IASAÚDE, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, no dia em que a Região não registou qualquer caso positivo.

Até ao momento, 503 casos foram negativos, um aguarda resultado laboratorial, num total de 555 casos suspeitos já estudados na Região desde 29 de Fevereiro. 51 foram positivos, o primeiro dos quais identificado a 16 de Março. Dois destes casos estão já recuperados: o primeiro a 4 de Abril, o segundo a 11. Neste momento são, então, 49 os casos de infecção por covid-19 activos na Região neste momento.

Já foram efectuados 1059 testes na Madeira, destes 348 foram realizados nas unidades hoteleiras designadas.

Neste momento 282 pessoas estão em vigilância activa, um dos quais profissionais de saúde e dois bombeiros da Ponta do Sol. 150 pessoas encontram-se em alojamento designado, a cumprir quarentena obrigatória: 8 no Hotel Praia Dourada, 3 na Quinta do Lorde, 119 no Hotel Vila Galé e 20 no Hotel D. Pedro, em Machico.

Em vigilância passiva estão identificada 298 pessoas. Em relação à Linha SRS24, durante o dia 12 de Abril foram efectuadas 59 chamadas “essencialmente sobre uso de medidas de protecção”, num total de 5645 contactos telefónicos desde o início da operacionalização da linha.