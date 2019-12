Último ‘Café Memória’ do ana assinala Natal com jogos em família

O ‘Café Memória da Madeira’ voltará no próximo Sábado, 14 de Dezembro, para aquela que será a última sessão de 2019.

Este encontro será dedicado ao Natal e a jogos mais ou menos tradicionais, que poderão ser feitos nos lares de cada um e nas instituições, promovendo a boa disposição.

As actividades estarão a cargo da equipa do ‘Café Memória da Madeira’, que convidam os interessados a comparecer no próximo sábado.

A sessão gratuita decorre, como habitualmente, no restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping.

Recorde-se que o ‘Café Memória’ da Alzheimer Portugal tem como objectivo ser ponto de encontro de cuidadores, pessoas com demência e pessoas com problemas de memória e abordar temas relacionados com demência e o bem estar da pessoa com a doença e dos seus cuidadores.

O projecto começou em Lisboa, em Abril de 2013, com a abertura dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo e de Cascais. Em Fevereiro de 2014, deu início à sua expansão e, em Outubro de 2016 chegaria à Madeira.

Actualmente existem 20 ‘Cafés Memória’ em todo o do país.

Desde o início do projecto até ao final de 2018 já se realizaram 675 sessões de Café Memória, com perto de 11.800 participações, maioritariamente de cuidadores e familiares de pessoas com demência, tendo sido formados cerca de 560 voluntários que já dedicaram mais de 19.400 horas ao projecto.