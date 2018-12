Uau Cacau ‘adoça’ MadeiraShopping até 29 de Dezembro

O MadeiraShopping estará mais doce até ao dia 29 de Dezembro com a abertura da loja temporária Uau Cacau. A pequena fábrica de chocolate da Madeira, leva assim a sua produção artesanal aos clientes e visitantes do Shopping.

Com os mais variados sabores, alguns tipicamente madeirenses, a Uau Cacau apresenta uma vasta variedade de produtos como a ginja madeirense em copos de chocolate, chupas de chocolate para os mais pequenos e ainda chocolates com sabores em formato de puzzle, CD, telefone ou até com imagens de Natal. Um presente apetitoso para oferecer neste Natal.