Túneis no Funchal encerram amanhã para manutenção

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, quinta-feira, dia 16 de Abril, os túneis da Via 25 de Abril e da Estrada Eng. Jaime Ornelas Camacho estarão encerrados ao trânsito para efeitos de manutenção, entre as 10h e as 12h30 e entre as 14 e as 17 horas.

A manutenção será feita de forma faseada, do seguinte modo:

- Túnel da Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, entre a Rotunda da Via Expresso ao Porto do Funchal e a Rotunda junto aos Bombeiros Municipais;

- Túnel da Via 25 de Abril, entre a Rua Dr. Brito Câmara/Rua das Maravilhas e o Largo Severiano Ferraz, e entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua do Ribeirinho de Cima;

- Túnel da Via 25 de Abril, entre a Rua Alferes Veiga Pestana e a Rua do Ribeirinho de Cima, entre a Rua Alferes Veiga Pestana e a Rua da Ribeira de João Gomes (Campo Barca) e o túnel de Ligação da Rua Alferes Veiga Pestana à Rua Dr. Pestana Júnior.

A autarquia ressalva que “esta interrupção não se aplica às viaturas de transporte público, que poderão circular tomando as devidas precauções e cumprindo a sinalização temporária existente”.