Tudo a postos para o início da 7.ª edição da Essência do Vinho (com vídeo e fotos)

Está tudo a postos para o início da 7.ª edição da Essência do Vinho, prevista para as 18 horas desta quinta-feira e que decorre até sábado no Centro de Congresso do Casino da Madeira, no Funchal. A sessão de abertura contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

Depois de na edição do ano passado terem passado cerca de 3 mil pessoas por esta que é a maior feira vínica da Região, a Essência do Vinho reúne, por estes dias, mais de mil rótulos dispostos por 42 expositores que serão dados a provar e a conhecer ao longo dos três dias.

O destaque desta quinta-feira vai para a presença do chef Octávio Freitas que vai dirigir um ‘show cooking’, a partir das 19h30, no espaço exterior da feira.

Já antes, o crítico de vinhos e jornalista brasileiro, Alexandre Lalas, fará uma prova comentada entre as 19h e as 20 horas.

No primeiro dia do evento, a porta estará aberta das 18 às 22 horas. O preço de entrada individual está tabelada nos 15 euros e inclui a oferta de um copo para provas.