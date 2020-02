Troço entre a rotunda da Tabua e o Lugar de Baixo encerrado para preparação da reparação do túnel da Tabua

Por motivos de intervenção no túnel da Tabua, por parte da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas através da Direcção Regional de Estradas (DRE), a circulação automóvel no troço compreendido entre a rotunda da Tabua e o Lugar de Baixo, na VE3, terá de ser encerrada amanhã, 19 de Fevereiro, e depois, dia 20, entre as 9h30 e as 17h30.

“Durante estes dois dias decorrerão alguns trabalhos preparativos, com vista à posterior reparação da abóbada do túnel da Tabua, que exigem a preparação de cofragens especiais e a realização de uma intervenção da equipa de rocheiros da DRE, tornando-se, assim, necessário o encerramento ao trânsito, de forma a permitir a realização dos trabalhos em segurança”, explica através de um comunicado de imprensa.

Como alternativa, os utentes terão de efectuar desvio para o percurso alternativo entre a rotunda da Ponta do Sol e a rotunda da Tabua, constituído pela Estrada Municipal do V Centenário, Estrada Regional 222, entre a Ponta do Sol e a Ponte da Tabua, e a ER 227, até à rotunda da Tabua.