Tribunal da Relação anula pena de prisão de José Manuel Coelho

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu a favor de José Manuel Coelho no recurso da condenação a uma pena de prisão efectiva de um ano e seis meses, a cumprir no domicílio, num processo interposto pela juíza Joana Dias e em que o deputado do PTP tinha sido condenado na Instância Central da Comarca da Madeira. Coelho também tinha sido condenada a pagara uma indemnização de 20 mil euros que foi substancialmente reduzida pela Relação.

Esta é a segunda ‘vitória’ do deputado do PTP, em poucos meses, depois de ter visto o Supremo Tribunal de Justiça revogar a condenação a prisão, aos fins de semana, num processo em que era queixoso Garcia Pereira.

Raquel Coelho, filha de José Manuel Coelho e também deputada do PTP e que foi arguida no mesmo processo - foi absolvida na primeira instância - destaca a rapidez da decisão da Relação e o facto de ter corrigido a sentença do tribunal da Madeira.

“Não esperamos qualquer justiça nas sentenças proferidas na Região”, afirma a deputada que diz que a alteração da decisão mostra o “carácter pouco democrático e persecutório do Ministério Público e dos tribunais, na Região, em relação ao PTP e, sobretudo, em relação a José Manuel Coelho”.

Raquel Coelho diz que o objectivo parece ser “prender os políticos por fazerem política”.