Três projectos da Madeira em 256 aprovados pelo IFRRU 2020

O IFRRU 2020 já tinha aprovado até ao final de 2018 um total de 265 projectos por todo o país, três dos quais com origem na Madeira no valor global de 1,8 milhões de euros.

Este que é um “instrumento financeiro criado no âmbito do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, integrado no ‘Portugal 2020’, sendo cofinanciado por fundos europeus, que concede empréstimos nas condições mais vantajosas, para apoiar a reabilitação urbana, em todo o território nacional”, explica a página.

Assim, a estrutura de gestão do IFRRU 2020 já recebeu até 31 de Dezembro de 2018 265 pedidos de financiamento que ascendem a investimentos de 733 milhões de euros, tendo já sido contratados 71 dessas candidaturas e que representam 265 milhões de euros de investimento.

No caso da Madeira, os três projectos correspondem a investimentos no Funchal, por empresas privadas, que ascendem 1,8 milhões de euros de investimento dos quais 607 mil euros foram co-financiados pelas entidades associados ao programa.

Projectos esses na Praça de Tenerife, na Rua do Castanheiro e na Rua de Santa Maria.