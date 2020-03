$!Três farmácias madeirenses facilitam aquisição de produtos

Neste momento que atravessamos, um dos serviços essenciais e que neste momento está a ter muita procura é o das Farmácias. É neste contexto que as Farmácias Caniço (na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz) Portuguesa e Nacional (no Funchal), estão a oferecer serviços alternativos de encomenda e pagamento, de forma a facilitar quer o acesso ao serviço, quer a diminuição do fluxo de pessoas a se deslocarem às farmácias, por questões de segurança de todos.

Nas referidas farmácias é possível aos clientes efectuar o seu pedido via WhatsApp e pagar através de MBWay (e no caso da farmácia do Caniço através de dinheiro ou multibanco). Depois, poderá efectuar o levantamento da sua encomenda “já pronta” ao balcão (ou, no caso da Farmácia do Caniço, recebê-la no domicílio).

As farmácias deixam o apelo: “Pedimos que se desloque à Farmácia só em caso de necessidade.

Para a sua segurança e para a segurança de todos nós, fique em casa”.

Para fazer as suas encomendas basta seguir os seguintes passos em cada farmácia:

Farmácia do Caniço

1 - Efectuar o seu pedido por WhatsApp através do 915 500 800;

2 - Pagar por MB Way (915 500 800);

3 - Aguardar pela entrega da sua encomenda no conforto da sua casa.

De realçar que, este novo serviço de entregas estará isento de custo nesta farmácia durante a pandemia COVID-19.

A Farmácia do Caniço ressalva que “já possuía o serviço de entregas ao domicílio antes desta situação, com a possibilidade de pagamento com dinheiro ou com multibanco”, sendo que este serviço mantém-se para quem não tem MBway. “No entanto, nesta opção, tem um custo de entrega”. informa a farmácia.