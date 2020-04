É escasso o trânsito nesta manhã de Domingo de Páscoa na via rápida. Muito menos comparativamente ao registado na sexta-feira.

No posto de controlo das Quebradas num dos sentidos, entre as 7 e as 10 da manhã passaram apenas pouco mais de centena de veículos. E nem todos com a devida justificação para estarem a circular. Um dos casos em que a polícia não deixou passar envolveu um jovem que argumentou que ia para casa por estar a regressar da casa da namorada.