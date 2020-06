Trânsito encerrado no ramo de entrada para a via rápida no nó de Santa Luzia

A Vialitoral – Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos na rede móvel da responsabilidade da NOS, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de entrada para a Via Rápida (VR1) no nó 11 (Santa Luzia) no sentido Ribeira Brava-Machico, no dia 23 de Junho, entre as 21 e as 06 horas.

Sugere como alternativa a utilização do nó 12 (Pestana Júnior) ou entrada no sentido Funchal-Ribeira Brava e a utilização do nó 10 (Santo António), onde deverá sair e retomar a via rápida no sentido Funchal-Machico.