Trânsito automóvel interrompido no Funchal devido a prova de ciclismo

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, devido à realização da prova de ciclismo ‘Circuito Nocturno do Funchal 2020’, será necessário interromper o trânsito automóvel em diversas artérias da Baixa do Funchal, na próxima sexta-feira, dia 14 de Fevereiro, entre as 20 horas e as 22h30.

Assim sendo, fica assim interrompido o trânsito automóvel nos seguintes arruamentos: Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Brigadeiro Oudinot (até à Ponte do Mercado), Rua Visconde do Anadia (a sul da Ponte do Mercado), Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro (a sul da Ponte do Bettencourt - Bazar do Povo), Largo dos Varadouros, Avenida Calouste Gulbenkian (túnel de acesso à Rotunda Sá Carneiro), Rua José Conselheiro Silvestre Ribeiro (troço sul), Avenida Arriaga e Avenida de Zarco (sul) excepto acessos a parques de estacionamento.