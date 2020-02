A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização de uma obra privada, a cargo da empresa Socicorreia Engenharia, S.A., será necessário interromper o trânsito automóvel na Rua da Carreira, no troço compreendido entre o Largo da Igrejinha e a Rua de São Francisco, nos dias 19 e 21 de Fevereiro, entre as 8h e as 20 horas.

O acesso aos parques existentes na Rua de São Francisco, deverá ser feito através da Rua Ivens.