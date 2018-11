Tranquada Gomes recebeu o novo Comandante do RG3

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebeu, no dia 14 de Novembro, o novo Comandante do Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), Coronel Paulo Jorge da Ponte Figueiredo, numa audiência para apresentação de cumprimentos.

Nesta audiência, foram abordados vários aspectos relacionados com a actividade daquele Regimento na Região Autónoma da Madeira.

O Presidente da Assembleia sublinhou o excelente relacionamento institucional entre os órgãos de governo próprio da Região e os três ramos das Forças Armadas, tendo relevado o meritório desempenho do Exército na salvaguarda de pessoas e bens, aquando das intempéries que assolaram a ilha e, bem assim, no âmbito das actividades ligadas à Protecção Civil.

Ao novo Comandante do RG3, o presidente do Parlamento desejou as maiores felicidades no desempenho do cargo.