Trabalhos na ribeira de São Vicente geram críticas

Os trabalhos de desassoreamento na ribeira de São Vicente que o Governo Regional autorizou estão a motivar muitas críticas dos vicentinos e dos próprios autarcas. Tudo porque assistem à conspurcação do litoral em plena época estival causado pela movimentação de inertes.

O desagrado acentua-se por considerarem que um município que se diz amigo do ambiente não pode pactuar com práticas como as que estão acontecer. A par desta situação a retirada de grandes quantidades de pedra do leito está a levantar protestos da população que julgam perfeitamente desnecessário.

Esta manhã, confrontado pelo DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal diz estar ao lado dos munícipes considerando, também, “um abuso o que está sendo realizado pela empresa”. José António Garcês garante ter manifestado o seu descontentamento junto da tutela sobretudo por verificar que “a imagem do município neste momento não é a melhor”.

“Já foi ultrapassado o limite do razoável”, reage num tom de voz e um timbre de poucos amigos. “Já andam nisto há três semanas. Acho que é tempo demais”, expressa do outro lado da linha.

O DIÁRIO já pediu elementos ao Governo Regional sobre este caso que vai acompanhar.