Trabalhos na rede móvel da NOS condicionam acesso à via rápida

Devido a trabalhos na rede móvel da responsabilidade da NOS, o ramo de entrada para a VR1, no nó 11 (Santa Luzia), sentido Ribeira Brava-Machico, estará encerrado nos dias 4 e 5 de Março.

O troço da via estará fechado ao trânsito a partir das 21 horas da próxima quarta-feira e até às 6 horas do dia seguinte.

Como alternativa, a Vialitoral sugere, a utilização do nó 12 (Pestana Júnior) ou entrada no sentido Funchal-Ribeira Brava e a utilização do nó 10 (Santo António), onde deverá sair e retomar a via rápida no sentido Funchal-Machico.

Na mesma nota, agradece a “compreensão” dos utentes para os incómodos causados pelo condicionamento e solicita “a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local”.