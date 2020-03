Trabalhos de manutenção de taludes na Via Rápida cancelados

A Vialitoral informa hoje, através de comunicado, que por imposição das medidas decretadas pelo Governo Regional para o sector da construção civil no contexto da pandemia de COVID-19, os trabalhos de manutenção de taludes inicialmente previstos para o nó do Porto Novo, entre hoje, 31 de Março, e quarta-feira, 2 de Abril, que obrigaria ao encerramento do trânsito no nó 17 (Porto Novo), no sentido Machico - Ribeira Brava, ficam sem efeito, estando a circulação na Via Rápida a ocorrer sem qualquer impedimento.