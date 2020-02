Trabalhadores do SESARAM sem tolerância de ponto na quarta-feira de Carnaval

“No dia 26 de Fevereiro, todos os serviços assistenciais e não assistenciais mantêm-se em pleno funcionamento.” Este é o último parágrafo de uma ‘circular informativa’ emanada, ontem, pelo Conselho de Administração do SESARAM sobre a tolerância de ponto decidida pelo Conselho de Governo realizado no passado dia 13 de Fevereiro.

Nesse encontro, o executivo regional resolveu “conceder tolerância de ponto na Terça-Feira de Carnaval em todos os serviços, Institutos Públicos e empresas Públicas sob a tutela do Governo Regional, sem prejuízo de serem assegurados todos os serviços e actividades imprescindíveis ou indispensáveis”.

No texto da resolução, já publicada no jornal oficial da Região, o Governo de Miguel Albuquerque esclarece que “nas entidades acima referidas haverá, igualmente, tolerância de ponto na parte da manhã da quarta-feira seguinte”.

“Os serviços da administração pública regional autónoma, que pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham que laborar no(s) dia(s) acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respectivos superiores hierárquicos.”

Ora, como referido, a circular do Conselho de Administração, presidido por Rafaela Fernandes, diz que na quarta-feira os serviços funcionam normalmente.

Antes dessa determinação e depois de citar parte da resolução Governamental, a circular dá conta de que “o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, que a tolerância de ponto decretada pelo Governo Regional no dia 25 de Fevereiro não prejudicará os serviços inadiáveis e imprescindíveis, mantendo-se em pleno funcionamento dos serviços de urgências nos centros de saúde e nos hospitais bem como nos internamentos. Os trabalhadores que prestem trabalho no dia 25 gozarão a tolerância em dia posterior a combinar com os respectivos superiores hierárquicos”.

A não concessão de tolerância na quarta-feira de manhã já está a provocar descontentamento entre os trabalhadores do SESARAM. A empresa tem cerca de cinco mil trabalhadores.