Trabalhadores da hotelaria juntam-se para ajudar, com comida, os mais necessitados

Um grupo de trabalhadores da hotelaria madeirense juntou esforços e desde a passada segunda-feira começaram a fornecer alimentos a pessoas que, comprovadamente, precisem de ajuda neste momento difícil que se vive por causa da pandemia da covid-19. O objectivo passa por receber donativos em bens alimentares que, depois, são confeccionados, nesta altura ainda na Casa do Povo de Santo António, mas em breve na Associação Garouta do Calhau, os voluntários poderão, com a ajuda de donativos particulares e de empresas, distribuir cabazes de alimentos a mais famílias.

Carlo Martins, um dos promotores da iniciativa denominada “Hotelaria Madeirense ajuda a nossa ilha”, que pode conhecer aqui, explica que como “funcionários da hotelaria que, neste momento, estão parados, seja em regime de layoff ou mandadas para casa, sabendo que há muitas associações que estão fechadas ou com serviços mínimos, decidimos dar a cara”.

O trabalho voluntário que já leva cerca de uma semana começou com algumas refeições, que entregam às pessoas ou famílias identificadas pelas associações, e hoje já fizeram 75 refeições. “Primeiro cativamos outros colegas da hotelaria madeirense que estão a fazer doações de géneros alimentícios, cozinhamos e servimos”. Esta semana nas duas associações referidas, para a semana também o projecto CASA (ajuda sem abrigos), bem como confeccionar as refeições ao pessoal de cozinha do Lar da Bela Vista e ainda farão refeições para ajudar os sem abrigo que vão passar a ficar no Pavilhão dos Trabalhadores no Funchal.

Refira-se que estas refeições são realizadas de acordo com as regras HACCP da hotelaria. O grupo, que cresce a cada dia, pede ajuda alimentar, mas também em máscaras, luvas e gel desinfectante, dada a natureza do serviço de contacto e circulação. Até no combustível precisam de ajuda.

