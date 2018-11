‘Torneio de Futebol de Rua Interbairros’ começa nesta sexta-feira

No âmbito do projecto ‘Viver com Saúde’, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, organiza um evento denominado ‘Torneio de Futebol de Rua Interbairros, IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira | Coca-Cola European Partners’, no dia 23 de Novembro, entre as 09 e as 18 horas, no Campo Polivalente da Nazaré, situado entre a Rua dos Estados Unidos da América e a Rua da Austrália, estando a final do torneio agendada para as 17 horas

A entrega de prémios, contará com a presença da secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Este evento de cariz informal pretende promover a inclusão social de crianças e jovens visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.

O torneio tem um carácter lúdico e desportivo, não federado, com o objectivo de fomentar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos jovens participantes.

São 10 equipas a participar neste torneio, com um total de 80 jovens inscritos, a partir dos 14 anos, residentes nos Conjuntos Habitacionais geridos pela IHM, em parceria com diversas associações e entidades que desenvolvem um trabalho social, as quais representam os seguintes Conjuntos Habitacionais:

- Bemposta> Polo Comunitário/ Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Machico;

- Hospital> Centro Luís de Camões;

- Nazaré> Centro Comunitário de São Martinho e Polo Comunitário/Associação Reinventa;

- Ribeira Grande> ASA – Capacitar;

- Palmeira> Centro Social Paroquial de Santa Cecília e Projeto social juvenil Esc@Up;

- Nogueira> Projeto social juvenil Renascer@Nogueira/Escola B2+3 Ciclos da Camacha e Centro Comunitário da Nogueira;

- Comandante Camacho de Freitas> Polo Comunitário.

O torneio, uma organização da IHM, é realizado num campo com dimensões mais reduzidas e com regras específicas para a actividade do futebol de rua. Cada jogo tem a duração máxima de 14’ (7’cada parte) sendo dividido em duas partes e com 1’ de intervalo.

As equipas (que podem ser mistas) são constituídas por 4 jogadores em jogo, admitindo-se, no máximo, 4 suplentes.