Tome nota da agenda deste sábado, dia 22 de Fevereiro

Cortejo alegórico no Funchal

O Funchal recebe, pelas 20 horas, o cortejo alegórico de Carnaval. 13 trupes, num total de 1.900 foliões, desfilam sob a temática ‘Carnaval é Fantasia’.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá assistir ao desfile.

107.º aniversário da Orquestra de Bandolins da Madeira

O Vice-Presidente José Prada, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, pelas 17 horas, no auditório do Vidamar Resort Hotel, no Funchal, no Concerto Comemorativo do 107.º aniversário da Orquestra de Bandolins da Madeira.

Lista de jogos para este sábado

Às 09 horas realiza-se o Campeonato Regional de Juniores/Sub21 e Infantil 2 de Taekwondo, no Pavilhão do complexo desportivo do Marítimo.

O Marítimo defronta, pelas 11 horas, com o Cova da Piedade. O jogo a contar para a Liga Revelação Sub-23 acontece, no Estádio de Machico.

O CS Madeira joga com o Alavarium para o Campeonato Nacional da I Divisão de andebol feminino. A partida realiza, pelas 17 horas, no Pavilhão da B. Perestrelo.

O Santacruzense defronta o Choupana para a Alfredo’s Cup em veteranos, no Complexo Desportivo Bráulio França. A partida inicia-se às 18 horas.

O Estádio do Jamor recebe, pelas 20h30, o jogo do Belenenses frente ao Marítimo para a I Liga.