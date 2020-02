Tome nota da agenda deste sábado, dia 15 de Fevereiro

Às 10h30, acontece a apresentação pública da candidatura de Paulo Cafôfo à liderança do Partido Socialista da Madeira. O evento realiza-se no Hotel Castanheiro, no Funchal.

O Grupo Parlamentar do PSD/M realiza, pelas 11 horas, uma visita ao concelho do Porto Moniz, mais precisamente ao miradouro da Eira da Achada, na freguesia da Ribeira da Janela.

Às 12 horas acontece a Rampa da Ponta do Sol.

O Nacional defronta, pelas 15 horas, o Vilafranquense. O jogo a contar para a II Liga decorre no Estádio da Madeira.

Às 17 horas o 1.º de Maio com o Aura para a Liga de Veteranos.

A Festa dos Compadres, que marca a abertura da época de Carnaval na Madeira, prossegue hoje com a banda Fixe a actuar às 19h30 e os 4Litro às 20h30. No entanto, a grande atracção será o cantor nacional José Malhoa que sobe ao palco às 22h30. A animação continua pela noite dentro com o DJ Nélio Fabrício, a partir da meia-noite.