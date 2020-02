- A Sala de Cinema da Escola Secundária Francisco Franco exibe, às 13h30, o filme ‘Os Maias’, de João Botelho.

- A partir das 19 horas, o Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel irá apresentar o tradicional Jantar de São Valentim, com actuações musicais de Tiago Sena Silva (recepção dos convidados), Cristina Barbosa e Vítor Abreu (concerto).

- ‘Tapas & Wine’, no Iris Lounge & Music Bar, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

- Em Dia de São Valentim, o Restaurante Bahia propõe, a partir das 19h30, o evento ‘Casino Delux’ com o espectáculo ‘Rose Rouge’ e Tiago Sena em acústico.

- Jantar de São Valentim no Restaurante Clássico, a partir das 19h30, com a banda Spot The Difference.

- ‘Noite de São Valentim’ no Old Town Bar, a partir das 20 horas. Haverá sorteio de um voucher para um jantar para duas pessoas num restaurante da Zona Velha e um voucher válido para uma massagem de costas para a mulher. Depois, a ‘Love Party’ contará com o DJ Jaime Freitas.

- Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) dá concerto, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

- O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘Crazy Horse’, de Frederick Wiseman.

- Arranca o Festival Um Ao Molhe 2020, no Barreirinha Bar Café, no Funchal. A partir das 22 horas actuam Flor e António Cova. O evento prossegue no sábado, com actuações de Violeta Azevedo e O Manipulador. A entrada é livre.

- ‘Heresy Meeting II’ no Dtox, no Funchal, a partir das 22 horas, comos concertos das bandas de metal Cronaxia e Heaven Can Wait.

- A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

- Jantar Dia dos Namorados na Cantina El Mexicano, com animação musical. De referir que haverá igualmente o popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’,com prémios aliciantes.

- Festival ‘Hard Love’, no GPoint, no Lido, em parceria com o Construction Lisbon Club. Actuam os DJs Nuno Scuba e Juan Carlos, com a performance de dança de Nando e Meka.

- A discoteca Jam promove a festa ‘The Love Boat’, com DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o Marginal abre em formato ‘late night’ (2h50), com o DJ BZ.