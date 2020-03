- A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos acolhe, às 18 horas, a apresentação e inauguração da exposição de David Oliveira intitulada ‘Terroir Madeira - Uma vocação reencontrada - (Trans)formações na Arquitectura da Paisagem Vitícola’.

- Inauguração da exposição ‘Fantasmagoria’, de Hanamaro Chaki, pelas 18 horas, na Restock Galeria/Gallery, na Rua do Hospital Velho, Funchal.

- Barreirinha Bar Café acolhe a rubrica ‘Panorama’, do DJ Hernandez, a partir das 19 horas.

- 4.º Sarau Cultural da EBS da Calheta, na biblioteca, a partir das 20h30, com diversas actuações, nomeadamente da escola de dança, Golfinho e dos alunos do estabelecimento de ensino.

- Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) dá concerto, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

- A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

- A discoteca Jam propõe a noite ‘Viva La Fiesta’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o Marginal abre em formato ‘late night’, pelas 2h50, com o DJ Nelson Caires.