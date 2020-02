Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 20 de Fevereiro

- A Escola da Levada debate ‘A diversidade religiosa na Madeira, século XIX’, com o Pastor Jorge Gameiro, da Igreja Presbiteriana, e o Padre José Rodrigues, da Igreja Católica. A iniciativa acontece às 09h45.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 10 horas, no Colégio dos Jesuítas, nas instalações da Reitoria da Universidade da Madeira, onde será assinado o acordo entre a Secretaria da Economia, a ACIF e a SDM, que permitirá à Invest Madeira passar a associação. O evento conta ainda com uma palestra do antigo vice primeiro-ministro e líder do CDS, Paulo Portas.

- Às 10 horas, será inaugurado o VIII Fórum da Empregabilidade, no Campus da Penteada.

- Entre as 10 e as 11 horas, acontecem sessões informativas do Serviço de Saúde da RAM sobre o coronavírus, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

- O representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 10h15, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos, o Comandante das Forças Terrestres do Exército, Tenente-General Martins Pereira.

- O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, assiste, pelas 11 horas, nos jardins do Universo de Memórias João Carlos Abreu, à actuação de dança e música dos alunos do Liceu ‘Jaime Moniz’.

- D. Nuno Brás celebra, pelas 11h15, uma missa em memória das vítimas do 20 de Fevereiro, na Sé.

- Às 12h30, serão prestadas declarações referentes à reunião de Câmara, que decorre no Externato da Apresentação de Maria.

- A reunião da Comissão Eventual ‘Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político’ realiza-se, pelas 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

- Às 15 horas, o Sintap leva a cabo uma reunião, onde será analisada a situação politica-sindical do momento, como os aumentos salariais. A iniciativa acontece, na Rua da Cooperativa Agrícola.

- O Juntos pelo Povo (JPP) leva a cabo, pelas 16 horas, uma conferência de imprensa, na ALM.

- O vice-presidente José Prada, em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, pelas 16h30, no Regimento de Guarnição Nº 3 – Funchal, onde será descerrada uma Placa em homenagem aos civis e militares que estiveram envolvidos no apoio às populações aquando da aluvião do dia 20 de Fevereiro de 2010.

- Às 17 horas, serão prestadas declarações sobre a reunião do conselho de Governo, na sala de imprensa, na Quinta Vigia.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 17h30, no auditório do Instituto de Qualificação Profissional, na Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho, à cerimónia de entrega de diplomas aos seus formandos.

- A reunião Ordinária Pública Descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz acontece, pelas 18h30, no edifício sede da Junta da Camacha.

- O vice-presidente José Prada, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, pelas 19 horas, na Igreja da Paróquia de Nª Sª de Fátima – Funchal, onde será celebrada uma eucaristia em memória do dia 20 de Fevereiro de 2010.