Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 13 de Fevereiro

- Às 09 horas, realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A UNESCO vai promover, em articulação com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, uma reunião de trabalho, pelas 10 horas, no Colégio dos Jesuítas, Funchal.

- Pelas 11h30, o secretário regional de Economia, Rui Barreto, visita a Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM).

- Às 11 horas serão prestadas declarações sobre a reunião de câmara semanal, nos Paços do Concelho do Funchal.

- O grupo parlamentar do PS Madeira realiza, pelas 14h30, uma visita ao Lar da Bela Vista.

- Pelas 15 horas, acontece o workshop ‘Saúde Psicológica nos Media’, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 15 horas, a CDU leva a cabo uma iniciativa política em Gaula, mais precisamente na vereda da Lombadinha.

- Serão prestadas declarações, pelas 17 horas, sobre o conselho do Governo Regional, na sala de imprensa, na Quinta Vigia.

- A ASA – Associação para o desenvolvimento de Santo António realiza uma cerimónia de entrega de Diplomas da Formação em Contexto Real de Trabalho a 87 formandos que concluíram a componente teórica e prática no final do mês de Novembro. A iniciativa acontece, pelas 17h30 no IVBAM - Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

- Realiza-se, pelas 18 horas, no antigo quartel dos Bombeiros de Câmara de Lobos, a conferência de imprensa das Festas de Carnaval da Madeira 2020. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente.

- No Dia Mundial da Rádio, o Sindicato dos Jornalistas promove, pelas 19 horas, uma tertúlia na sua sede, no Largo do Corpo Santo, Funchal.