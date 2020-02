Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 19 de Fevereiro

- Às 09 horas realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

- O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, acompanha, a partir das 10 horas, a visita de um grupo de responsáveis nacionais pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) a várias intervenções que estão a ser levadas a cabo no âmbito deste programa. Além de Calado, acompanham também esta visita a secretária regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prada, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

- Entre as 10 e as 11 horas, acontecem sessões informativas do Serviço de Saúde da RAM sobre o coronavírus, no Centro de Formação (Hospital Dr. Nélio Mendonça).

- Às 11 horas, a Câmara Municipal do Funchal inaugura uma exposição fotográfica sobre o 20 de Fevereiro, no terraço do Mercado dos Lavradores.

- À mesma hora, o município da Calheta assina protocolos com oito Juntas de Freguesia, na Câmara Municipal.

- A ACIF promove, entre as 14 e as 16h30, uma sessão de informação sobre o Orçamento de Estado 2020, na Rua dos Aranhas.

- Às 14 horas, acontece a reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, na ALM.

- No âmbito do Programa ‘Cidadania em Acção’, a secretária tegional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, visita, pelas 14 horas, a Associação Onda Solidária.

- O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, visita, a partir das 14h15, um conjunto de três dos centros comunitários geridos pela Garouta do Calhau/Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal.

- O secretário regional da Economia, Rui Barreto, participa às 15h30 no ‘demo-day’ do Madeira Startup Retreat, no Museu Casa da Luz.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 18 horas, na Casa do Povo de São Roque do Faial para a apresentação do livro ‘Melodias em São Roque do Faial Tunacedros’.