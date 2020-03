Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 11 de Março

- Pelas 09 horas, acontece a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 09h30 realiza-se a III Jornadas do Teatro Baltazar Dias. Mma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que contará com a presença do coordenador do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, e do director da DGARTES, Américo Rodrigues.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reúne-se com membros do seu Governo para fazer o ponto da situação dos impactos do coronavírus na Região. As declarações à comunicação serão prestadas às 10h45.

- O secretário regional de Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, visita, pelas 11 horas, o Museu da Vinha e do Vinho, que está situado no Campo Experimental de Viticultura do Arco de S. Jorge, no concelho de Santana, onde decorrem obras de reabilitação.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, a empresa ILHOPAN – Panificação e Pastelaria Lda, localizada no Caniço, no Parque Empresarial da Cancela.

- Esta quarta-feira, pelas 18 horas, acontece a viagem inaugural do eléctrico Bordal, em Lisboa. O presidente do Governo Regional , Miguel Albuquerque, e os administradores da Bordal estarão presentes na iniciativa.

- No âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, desloca-se ao concelho das Calheta, onde irá apresentar, na Biblioteca da Casa das Mudas, a partir das 18h30, as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2020.