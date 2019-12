Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 11 de Dezembro

Reunião plenária

Às 09 horas, realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

6.º aniversário da ‘Gonçalves Zarco’

Pelas 09h55, acontece o 6.º aniversário da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, sendo esta uma homenagem ao professor/escritor António Castro.

‘Operação STOP não repressiva’ na Avenida do Mar

Entre as 10 e as 11 horas, realiza-se uma ‘Operação STOP não repressiva’, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul). Uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, em parceria com a Polícia de Segurança Pública, que está integrada no Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER).

USAM realiza iniciativa

Pelas 11h30, a USAM aborda, na sua sede, a política reivindicativa para 2020 e o salário mínimo mensal.

Albuquerque visista Centro de Processamento de Anona e Abacate

O Mercado Abastecedor de Santana acolhe, pelas 11h30, a visita de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, ao Centro de Processamento de Anona e Abacate.

Albuquerque também estará presente na apresentação da série da RTP ‘Mar, a Última Fronteira’, que acontece às 16 horas.

Já, pelas 18 horas, o presidente do Governo recebe, na Quinta Vigia, pelas 18 horas, mais de 150 atletas de modalidades individuais e pares que no decurso da época transacta (2018/2019) se sagraram campeões nacionais ou subiram ao pódio em provas internacionais. A iniciativa visa reconhecer e congratular atletas e demais agentes desportivos pelas prestações de relevo em provas nacionais e internacionais.

PCP promove iniciativa junto ao ‘La Vie’

Pelas 17h30, o PCP realiza, junto ao Centro Comercial ‘La Vie’, uma acção política para abordar a necessidade de garantir o aumento geral dos salários.

Palestra de Edward Kassab no Palácio de São Lourenço

Às 18 horas, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, estará presente no Palácio de São Lourenço, na palestra de Edward Kassab ‘Max Römer e o Natal madeirense’, seguindo-se a abertura da exposição temporária deste coleccionador sobre o mesmo tema, que se realizam no âmbito do programa ‘Natal no Palácio 2019’.

Cocktail de Natal no Colégio dos Jesuítas

O Colégio dos Jesuítas acolhe, pelas 18h30, um cocktail de Natal da Secretaria do Turismo.

Reunião da assembleia intermunicipal da AMRAM

Às 19 horas, acontece a reunião da assembleia intermunicipal da AMRAM, na Câmara Municipal de São Vicente.

Concerto OCM/ Quinteto de Sopros ‘Atlântida’

Pelas 21h30, realiza-se o concerto OCM/ Quinteto de Sopros ‘Atlântida’, no Belmond Reid’s Palace.