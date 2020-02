Tomada de Posse da Mesa de Indústrias Alimentares tem lugar amanhã na ACIF-CCIM

A ACIF-CCIM tem agendado para amanhã, nas suas instalções, várias sessões de esclarecimento, bem como a Tomada de Posse da Mesa de Indústrias Alimentares.

Pelas 9h30 está marcardo a apresentação do novo aviso do Sistema de Incentivos Valorizar, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, enquanto pelas 14h30 realiza-se uma sessão informativa do Orçamento de Estado 2020, em parceria com a PKF e Madconta.

Já a Tomada de Posse da Mesa de Indústrias Alimentares terá lugar pelas 17 horas.