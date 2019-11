Tolentino Mendonça recebe a Medalha de Mérito no dia 23 de Dezembro

A Medalha de Mérito da Assembleia Legislativa da Madeira para D. Tolentino Mendonça, aprovada por unanimidade, será atribuída no dia 23 de Dezembro, é a sétima entregue pelo Parlamento madeirense. A sessão solene está marcada para 11h dessa segunda-feira no Salão Nobre da Assembleia e representa o reconhecimento da Região ao cardeal, poeta e professor, nascido no dia 15 de Dezembro de 1965, em Machico.

Actualmente arquivista nos arquivos secretos do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, o madeirense de 53 anos é o segundo membro mais jovem do colégio cardinalício, após o cardeal de Bangui (República Centro-Africana), Dieudonné Nzapalainga, de 52 anos.

José Tolentino Mendonça iniciou os estudos em Teologia em 1982, tendo disso ordenado padre em 1990. Estudou Ciências Bíblicas em Roma e foi professor e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, a instituição onde fez o doutoramento em Teologia Bíblica.

A par na sua carreira eclesiástica, destacou-se igualmente como escritor, tendo já diversos títulos publicados de poesia, ensaio e teatro. Entre os prémios estão o Prémio Cidade de Lisboa de Poesia (1998), o Pen Club de Ensaio (2005), o italiano Res Magnae, para ensaio (2015), o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE (2016), o Grande Prémio APE de Crónica (2016) e mais recentemente o Prémio Capri-San Michele (2017).

Além de D. José Tolentino Mendonça, que ainda a vai receber, foram distinguidos até hoje com a Medalha de Mérito o bispo D. Francisco Santana em 1982, no mesmo ano em que foi entregue ao fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro; o primeiro presidente do Governo Regional da Madeira, Jaime Ornelas Camacho, e o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Emanuel Rodrigues, em 2001; Cristiano Ronaldo em 2014; e Alberto João Jardim, no ano passado.

Medalha de Mérito é “uma extraordinária honra”

D. José Tolentino Mendonça regista com agrado e orgulho a atribuição da Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira.

O cardeal confessa estar perante “uma extraordinária honra o reconhecimento anunciado”. “Sinto-me muito pequeno perante o significado desta condecoração que receberei com a humilde consciência de que tantos outros dos nossos concidadãos provavelmente a mereciam mais do que eu, pelos seus feitos e pela sua dedicação à nossa terra. Orgulho-me muito de ser madeirense, mas sei – e esta condecoração só o reforça – que a dívida de gratidão está sobretudo do meu lado”, refere D. José Tolentino Mendonça na mensagem que foi lida esta manhã, na abertura dos trabalhos parlamentares, pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.