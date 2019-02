Tiago Magro é o novo presidente regional da Ordem do Farmacêuticos para o triénio 2019/2021

A actual bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, foi reeleita, este sábado, para o triénio 2019/2021 com 91,28% dos votos, naquele que é o seu segundo mandato como representante daqueles profissionais.

Ana Paula Martins apresentou-se a sufrágio liderando a única lista candidata aos órgãos nacionais, que contabilizou 3.526 votos, quase o dobro da votação registada há três anos.

A votação destinou-se a eleger os órgãos nacionais, regionais e os colégios de especialidade.

A presidência da Delegação Regional da ficou a cargo de Tiago Magro.

De acordo com uma nota da OF, as eleições para a escolha dos novos órgãos sociais ficaram concluídas no sábado à noite com a votação presencial e a contagem dos votos por correspondência e por via electrónica, procedimento introduzido pela primeira vez este ano.

De acordo com a nota, o “voto electrónico mereceu a preferência de 80% dos farmacêuticos que participaram no ato eleitoral”.