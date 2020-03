‘The Makers’ oferece sugestões de actividades para fazer em casa com as crianças

A ‘The Makers’, empresa ligada à educação e à prestação de serviços educativos (como promoção actividades extra-curriculares de cariz lúdico-cientifico, workshops e campos de férias) com implementação na Região, está a disponibilizar na sua página do Facebook uma série de sugestões de actividades para as crianças realizarem em suas casas actividades neste período de quarentena ditado pela pandemia de Covid-19.

Numa nota dirigida, esta segunda-feira (30 de Março) à imprensa, a ‘The Makers’ revela ainda que “brevemente” irá inaugurar uma Loja Online para a comercialização de conteúdos educativos para Crianças em idade Pré-Escolar ( baseado no Conceito Montessori), Materiais para Docentes e Projectos DIY para crianças dos 6 aos 14 anos.

“Esta actividade é desenvolvida, idealizada e produzida na Ponta do Sol dando emprego directo e indirecto a 12 pessoas”, destaca a empresa, que alega estar também a “sofrer consequências em virtude do fecho das escolas, campos de férias e imposições legais do Estado de Emergência”.