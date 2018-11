‘The Incredibles 2’ para ver domingo na sessão de cinema gratuita do MadeiraShopping

O MadeiraShopping continua a oferecer momentos em família, através de sessões de cinema infantil gratuitas. ‘The Incredibles 2’ será o próximo filme a ser exibido nos dias 18 e 25 de Novembro, às 11 horas.

O filme que retrata as aventuras da famosa família de super heróis, será dobrado em português pelas vozes de Rui Unas, Joana Solnado, Paulo Pires e Diogo Faro.

Ao contrário do que aconteceu no primeiro capítulo de ‘The Incredibles’, desta vez é a Mulher Elástica que irá trazer os Super-Heróis de volta, enquanto Beto fica em casa a cuidar dos mini heróis Violeta, Flecha e o bebé Jack ,– cujo os super poderes estão prestes a ser descobertos. A Mulher Elástica é confrontada com uma missão dificil, quando aparece um novo super-vilão com um brilhante e perigoso plano que ameaça o mundo. Um desafio que só os Incríveis poderão ultrapassar juntos! É já nos próximos domingos, os visitantes poderão assistir à incrível missão da familia de super-heróis que vai salvar o mundo pela segunda vez!

As sessões de cinema gratuito aos domingos é uma iniciativa que decorre ao longo de todo o ano no MadeiraShopping. Com foco numa oferta diversificada e bastante actual, esta iniciativa oferece o programa ideal para um domingo diferente, sempre com filmes novos e surpreendentes.

Para aproveitar estas ofertas, os interessados deverão aceder ao ‘site’ do shopping, disponível em https://www.madeirashopping.pt/promotions/, e criar o seu registo. A promoção é limitada ao número de lugares por sessão e sala, não acumulável com outras promoções em vigor, e cada utilizador registado pode fazer o download até um máximo de quatro cupões.