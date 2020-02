‘Terras do Avô’ em destaque na Essência do Vinho 2020

Entre quinta-feira e domingo (20 a 23 de Fevereiro) os vinhos da Região estarão representados na Essência do Vinho 2020, que terá lugar no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto.

Além das presenças regionais já anunciadas no certame, o produtor Terras do Avô anunicia que o seu Espumante foi seleccionado para a prova comentada ‘Espumantes para todo o ano’, que decorre amanhã.

Já o Terras do Avô Grande Escolha Branco 2017 foi seleccionado para a prova comentada ‘Vinhos DOP Açores e madeirenses’, que se realizará na sexta.

A Essência do Vinho é uma das mais importantes feiras vínicas realizadas em Portugal e destina-se a profissionais do sector e público em geral, contando com a presença de cerca 400 produtores de vinho nacionais e estrangeiros.

Em 2019, contou com mais de 20 mil visitantes, sendo que cerca de 30% eram estrangeiros, para além da presença de cerca de 70 importadores e líderes de opinião de cerca de14 mercados externos.